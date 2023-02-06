Бейонсе установила рекорд «Грэмми» с самым большим числом наград в истории

Американская певица Бейонсе стала обладательницей самого большого числа премий в истории «Грэмми», получив 32-ю награду на прошедшей в Лос-Анджелесе на стадионе Crypto.com Arena 65-й церемонии вручения «Грэмми».
Бейонсе была награждена за альбом Renaissance в номинации «Лучший танцевальный/электронный музыкальный альбом» и за композицию CUFF IT — в номинации «Лучшая песня в стиле R&B».
Таким образом, она обошла по числу премий «Грэмми» покойного британо-вергерского дирижера Георга Шолти, получившего 31 награду и остававшегося рекордсменом-обладателем «Грэмми» в течение 20 лет.
«Я пытаюсь не быть слишком эмоциональной», — сказала Бейонсе, принимая награду.
«Я пытаюсь просто принять эту ночь», — добавила певица.
Принимая награду, Бейонсе поблагодарила свою семью, в том числе своего покойного дядю Джонни, который помог ей создавать сценические костюмы до того, как она стала знаменитой.
Бейонсе ранее говорила, что его борьба с ВИЧ повлияла на ее интерес к танцевальной музыке.
«Harry’s House» британского исполнителя Гарри Стайлза стал лучшим альбомом, а Лиззо с «About Damn Time» получила награду за лучшую запись года.
Еще один британец Сэм Смит получил награду за лучшее поп-исполнение дуэтом за «Unholy», дуэт с Ким Петрас.
Неожиданной стала победа 73-летней блюзовой певицы Бонни Райт, ее трек «Just Like That» был назван «Песней года».
Лучшим новым исполнителем названа 23-летняя американская джазовая певица Самара Джой.
Адель была удостоена награды «Лучшее сольное поп-исполнение» за свою балладу «Easy On Me».
Награду за лучшее метал-исполнение получили участники группы Black Sabbath Оззи Осборн и Тони Айомми — за песню «Degradation Rules».
А американский рэпер Кендрик Ламар получил награду «Лучшее рэп-исполнение» за песню «The Heart Part 5».
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