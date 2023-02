США показали, як відправляють БМП Bradley в Україну Резнікова переведуть в інше міністерство, Міноборони очолить Буданов » Бейонсе установила рекорд «Грэмми» с самым большим числом наград в истории Американская певица Бейонсе стала обладательницей самого большого числа премий в истории «Грэмми», получив 32-ю награду на прошедшей в Лос-Анджелесе на стадионе Crypto.com Arena 65-й церемонии вручения «Грэмми». Бейонсе была награждена за альбом Renaissance в номинации «Лучший танцевальный/электронный музыкальный альбом» и за композицию CUFF IT — в номинации «Лучшая песня в стиле R&B». Таким образом, она обошла по числу премий «Грэмми» покойного британо-вергерского дирижера Георга Шолти, получившего 31 награду и остававшегося рекордсменом-обладателем «Грэмми» в течение 20 лет. «Я пытаюсь не быть слишком эмоциональной», — сказала Бейонсе, принимая награду. «Я пытаюсь просто принять эту ночь», — добавила певица. Принимая награду, Бейонсе поблагодарила свою семью, в том числе своего покойного дядю Джонни, который помог ей создавать сценические костюмы до того, как она стала знаменитой. Бейонсе ранее говорила, что его борьба с ВИЧ повлияла на ее интерес к танцевальной музыке. АВТОР ФОТО,GETTY IMAGES Подпись к фото, Бейонсе недавно объявила о мировом турне АВТОР ФОТО,GETTY IMAGES Подпись к фото, Бейонсе, Адель и Джей-Зи поднимают бокалы в честь исторического события «Harry’s House» британского исполнителя Гарри Стайлза стал лучшим альбомом, а Лиззо с «About Damn Time» получила награду за лучшую запись года. АВТОР ФОТО,GETTY IMAGES Подпись к фото, Гарри Стайлз выступил на церемонии с синглом As It Was Еще один британец Сэм Смит получил награду за лучшее поп-исполнение дуэтом за «Unholy», дуэт с Ким Петрас. АВТОР ФОТО,GETTY IMAGES Подпись к фото, Сэм Смит и Ким Петрас получили награду за исполненную дуэтом «Unholy» Неожиданной стала победа 73-летней блюзовой певицы Бонни Райт, ее трек «Just Like That» был назван «Песней года». Лучшим новым исполнителем названа 23-летняя американская джазовая певица Самара Джой. Адель была удостоена награды «Лучшее сольное поп-исполнение» за свою балладу «Easy On Me». Награду за лучшее метал-исполнение получили участники группы Black Sabbath Оззи Осборн и Тони Айомми — за песню «Degradation Rules». А американский рэпер Кендрик Ламар получил награду «Лучшее рэп-исполнение» за песню «The Heart Part 5».