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Бейонсе установила рекорд «Грэмми» с самым большим числом наград в истории

Beyoncé
 

Американская певица Бейонсе стала обладательницей самого большого числа премий в истории «Грэмми», получив 32-ю награду на прошедшей в Лос-Анджелесе на стадионе Crypto.com Arena 65-й церемонии вручения «Грэмми».

Бейонсе была награждена за альбом Renaissance в номинации «Лучший танцевальный/электронный музыкальный альбом» и за композицию CUFF IT — в номинации «Лучшая песня в стиле R&B».

Таким образом, она обошла по числу премий «Грэмми» покойного британо-вергерского дирижера Георга Шолти, получившего 31 награду и остававшегося рекордсменом-обладателем «Грэмми» в течение 20 лет.

«Я пытаюсь не быть слишком эмоциональной», — сказала Бейонсе, принимая награду.

«Я пытаюсь просто принять эту ночь», — добавила певица.

Принимая награду, Бейонсе поблагодарила свою семью, в том числе своего покойного дядю Джонни, который помог ей создавать сценические костюмы до того, как она стала знаменитой.

Бейонсе ранее говорила, что его борьба с ВИЧ повлияла на ее интерес к танцевальной музыке.

 

Beyoncé

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Подпись к фото,Бейонсе недавно объявила о мировом турне

Beyoncé and Adele and Jay-Z raise a glass

АВТОР ФОТО,GETTY IMAGES

Подпись к фото,Бейонсе, Адель и Джей-Зи поднимают бокалы в честь исторического события

«Harry’s House» британского исполнителя Гарри Стайлза стал лучшим альбомом, а Лиззо с «About Damn Time» получила награду за лучшую запись года.

Гарри Стайлз выступил на церемонии с синглом As It Was

АВТОР ФОТО,GETTY IMAGES

Подпись к фото,Гарри Стайлз выступил на церемонии с синглом As It Was

Еще один британец Сэм Смит получил награду за лучшее поп-исполнение дуэтом за «Unholy», дуэт с Ким Петрас.

Sam Smith and Kim Petras

АВТОР ФОТО,GETTY IMAGES

Подпись к фото,Сэм Смит и Ким Петрас получили награду за исполненную дуэтом «Unholy»

Неожиданной стала победа 73-летней блюзовой певицы Бонни Райт, ее трек «Just Like That» был назван «Песней года».

Лучшим новым исполнителем названа 23-летняя американская джазовая певица Самара Джой.

Адель

Адель была удостоена награды «Лучшее сольное поп-исполнение» за свою балладу «Easy On Me».

Награду за лучшее метал-исполнение получили участники группы Black Sabbath Оззи Осборн и Тони Айомми — за песню «Degradation Rules».

А американский рэпер Кендрик Ламар получил награду «Лучшее рэп-исполнение» за песню «The Heart Part 5».

6 февраля, 2023 | Category: Новости, Шоу-бизнес

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