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Верховный суд Испании разрешил мужчинам ходить голыми по улицам

Испанский Верховный суд вынес решение в пользу 29-летнего IT’шника Алехандро Коломара (Alejandro Colomar), который был оштрафован за то, что ходил голым по улицам, после чего пытался проникнуть в зал суда в обнаженном виде.

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В законодательстве Испании есть так называемый «правовой вакуум» в отношении публичной наготы, признал суд. Подсудимый прибыл на заседание в одних ботинках и утверждал, что штрафы ущемляют его право на идеологическую свободу.

 

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«Штраф не имеет никакого смысла. Они обвинили меня в непристойном эксгибиционизме. Это подразумевает сексуальные намерения и не имеет ничего общего с тем, что я делал», — заявил мужчина.

 

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В Испании с 1988 года разрешена публичная нагота, любой может ходить голым по улице без ареста. Но в некоторых регионах, таких как Вальядолид (Valladolid) и Барселона (Barcelona), приняты собственные законы, регулирующие нудизм.

5 февраля, 2023 | Category: Мир, Новости

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