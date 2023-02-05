Верховный суд Испании разрешил мужчинам ходить голыми по улицам

Испанский Верховный суд вынес решение в пользу 29-летнего IT’шника Алехандро Коломара (Alejandro Colomar), который был оштрафован за то, что ходил голым по улицам, после чего пытался проникнуть в зал суда в обнаженном виде.

В законодательстве Испании есть так называемый «правовой вакуум» в отношении публичной наготы, признал суд. Подсудимый прибыл на заседание в одних ботинках и утверждал, что штрафы ущемляют его право на идеологическую свободу.

«Штраф не имеет никакого смысла. Они обвинили меня в непристойном эксгибиционизме. Это подразумевает сексуальные намерения и не имеет ничего общего с тем, что я делал», — заявил мужчина.

В Испании с 1988 года разрешена публичная нагота, любой может ходить голым по улице без ареста. Но в некоторых регионах, таких как Вальядолид (Valladolid) и Барселона (Barcelona), приняты собственные законы, регулирующие нудизм.