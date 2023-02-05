В Одесі та Одеському районі без світла лишаються півмільйона абонентів

В Одеській області через масштабну аварію на підстанції без світла залишилися майже 500 тис. абонентів

Про це в telegram повідомив начальник Одеської ОВА Максим Марченко.

«На одному з енергетичних об’єктів НЕК «Укренерго» виникла серйозна аварія, яка спричинила пожежу. Через це практично повністю був знеструмлений Одеській район та місто Одеса. Станом на зараз світла немає майже у 500 тис. абонентів. Нами були прийняті екстрені заходи для ліквідації наслідків аварії та відновлення роботи енергосистеми. Провів розмову з Прем’єр-міністром України та керівництвом Офісу Президента», — написав Марченко.

Зокрема за його словами, до Одеси терміново були відряджені міністр енергетики та голова «Укренерго». Разом із ними відбулося термінове засідання оперативного штабу з ліквідації аварії та подачі електроенергії до споживачів. Залучені усі служби та засоби.

Окрім цього, Марченко також додав, що пошкодження комплексні та дуже важкі, тому робити прогнози щодо завершення ремонту поки зарано. Теплопостачання, водовідведення та водопостачання працюють в штатному режимі.

«На прохання військової адміністрації та сприяння керівництва держави до Одещини впродовж доби буде доставлена певна кількість генераторів, які є в наявності не тільки у Міністерства енергетики, а й в ДСНС, та будуть задіяні для підключення критичної інфраструктури. Перші генератори чекаємо вже сьогодні ввечері», — зазначив начальник ОВА.