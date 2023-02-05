Кому з військових залишать доплату 30 тис. грн, а кому ні

Про це у суботу, 4 лютого, він розповів в інтерв’ю АрміяInform.

Йшлося про щомісячні надбавки розміром 30 тис. грн та 100 тис. грн.

«Грошова винагорода не буде виплачуватися тим військовослужбовцям, які проходять службу у військових частинах та підрозділах, які не входять до складу угруповань Сил оборони або резерву Головнокомандувача і перебувають поза межами районів ведення бойових дій. Це можуть бути навчальні центри, органи військового управління, тилові бази тощо», — зазначив посадовець.

Разом з тим, військовослужбовець отримуватиме щомісячну додаткову винагороду 30 тисяч гривень, «якщо він проходить службу в підрозділі, який включений до складу угруповань Сил оборони країни або в резерві Головнокомандувача Збройних Сил України і який не перебуває в районі ведення бойових дій».

«Але за умови бойових спеціальних завдань згідно з наказами командирів підрозділів бойових частин», — наголосив Олег Рогаль.

Згадані підрозділи «матимуть право» на додаткові 30 тис. грн кожному бійцю й під час перебування на ротації, сказав представник Міноборони.

Якщо ж військовий, що отримує 30 тис. грн доплати, перебуватиме на лікарняному, то у цей час доплата йому не нараховуватиметься.

За словами Рогаля, це пов’язано із тим, що «військовослужбовець, який перебуває на лікарняному, при цьому не виконує ніяких бойових завдань».

Якщо ж «поранення, контузію або травму, пов’язану із захистом Батьківщини» отримав той, хто має 100 тисяч гривень щомісячної доплати, тобто перебуває на передовій, під час лікування виплата зазначеної суми за ним зберігатиметься.

«Також ця винагорода зберігається за час відпустки після лікування, якщо поранення було важким. Ступінь важкості поранення визначають військові лікарські комісії», — додав Олег Рогаль.