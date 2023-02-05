Катрусин кінозал, або «Фарго»1996 року

Що подивитись на вихідних, або «катрусин кінозал»
В нас буде кіно для дорослих.
Не так давно на стрімінгах був серіал «Фарго»,та сьогодні мова про оригінальний фільм братів Коенів — «Фарго» з Френсіс МакДормант.
МакДормант в цьому фільмі мабуть якнайкраще проявила свої артистичні здібності. Дружина Коена-два отримала за цей фільм свій перший Оскар.
Історія про викрадення дружини чоловіком, який хотів збити собі грошей з її батька, заснована на реальних подіях.
Це чудова драматична картина про нікчемність злодіїв та про нікчемність їхніх вчинків та думок.
Взагалі-то Коени завжди непогано знімали драматичні картини, але ця робота гадаю є першою в списку їх досягнень в цьому напрямку.
«Перехрестя Міллера» свідомо це лише напрацювання стилю двома майстрами жанру.
Сама струкрута фільму класична для триллерів та детективів, з певними елементами , я б сказав «фішками» Коенів, що робить його ще більш атмосферним.
Це саме той з фільмів Коенів, який треба подивитись один раз, на зразок «Солом’яних псів» Пекінпа.
А саме тому, що «Фарго» занадто реалістичний та емоційний.
Головна героїня, впевнена в своїх діях поліцейська, що чекає дитину, поступово доводить справу до кінця, і навіть коли бачить останнього злодія перед собою, втричі більшого за неї, можливо озброєного, все рівно дивиться на нього, як на нікчему та покидька.
Що й підтверджуєтся її словами після затримання. Якщо ви хочете подивитись на позитивний образ справжньої жінки, то це саме образ, що відобразила Френсіс Макдорманд в «Фарго».
Фільм для дорослого вдумливого перегляду. На мою думку — один з найкращих драматичний фільмів за 90-ті роки в Голлівуді.
Віталій Рождаев
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