Катрусин кінозал, або «Фарго»1996 року

Що подивитись на вихідних, або «катрусин кінозал»



В нас буде кіно для дорослих.

Не так давно на стрімінгах був серіал «Фарго»,та сьогодні мова про оригінальний фільм братів Коенів — «Фарго» з Френсіс МакДормант.

МакДормант в цьому фільмі мабуть якнайкраще проявила свої артистичні здібності. Дружина Коена-два отримала за цей фільм свій перший Оскар.

Історія про викрадення дружини чоловіком, який хотів збити собі грошей з її батька, заснована на реальних подіях.

Це чудова драматична картина про нікчемність злодіїв та про нікчемність їхніх вчинків та думок.

Взагалі-то Коени завжди непогано знімали драматичні картини, але ця робота гадаю є першою в списку їх досягнень в цьому напрямку.

«Перехрестя Міллера» свідомо це лише напрацювання стилю двома майстрами жанру.

Сама струкрута фільму класична для триллерів та детективів, з певними елементами , я б сказав «фішками» Коенів, що робить його ще більш атмосферним.

Це саме той з фільмів Коенів, який треба подивитись один раз, на зразок «Солом’яних псів» Пекінпа.

А саме тому, що «Фарго» занадто реалістичний та емоційний.

Головна героїня, впевнена в своїх діях поліцейська, що чекає дитину, поступово доводить справу до кінця, і навіть коли бачить останнього злодія перед собою, втричі більшого за неї, можливо озброєного, все рівно дивиться на нього, як на нікчему та покидька.

Що й підтверджуєтся її словами після затримання. Якщо ви хочете подивитись на позитивний образ справжньої жінки, то це саме образ, що відобразила Френсіс Макдорманд в «Фарго».