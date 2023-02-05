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ISW: Росія не продемонструвала спроможність вести кілька великих наступальних операцій водночас

За даними аналітиків ISW, російська армія не може одночасно вести великі наступальні операції на декількох напрямках

Про це мовиться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

«Росія не продемонструвала спроможності вести численні великі наступальні операції, які були б необхідні для одночасного виходу на адміністративні кордони Донецької області та взяття міста Запоріжжя», — ствердили в ISW.

Експерти спрогнозували, що окупанти навряд чи спрямують рішучі наступальні операції на місто Запоріжжя: російська армія надалі готується до наступу на заході Луганщини та прагне оточити Бахмут.

Посилаючись на інформацію радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, фахівці проводили розрахунки з огляду на надані дані про наявність 30 тис. військовослужбовців РФ поблизу Маріуполя.

Вони ствердили, що таких сил недостатньо для атаки на Запоріжжя:

«Російські регулярні сили, резерви та сили Вагнера вже залучили десятки тисяч військових, щоб захопити Бахмут, зазнавши багатотисячних втрат під час цієї спроби, а в довоєнному Бахмуті проживало трохи більше 70 тисяч осіб».

5 февраля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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