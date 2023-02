Катрусин кінозал, або «Фарго»1996 року В Україну відправили перший танк Leopard 2 » Что такое цифровая система Delta, которую Украина приняла на вооружение, и зачем она нужна 4 февраля министерство обороны Украины официально приняло на вооружение систему управления полем боя Delta, сообщается на сайте военного ведомства. Систему Delta еще в октябре представили на закрытом мероприятии НАТО Tide Sprint. На сайте Delta.mil.gov.ua говорится, что разработкой и поддержкой занимается Центр инноваций и развития оборонных технологий минобороны Украины. Однако газета New York Times в ноябре сообщала, что систему разрабатывали при сотрудничестве с НАТО, и что война в Украине стала полигоном для ее испытания и отладки. Вход в систему находится в интернете по адресу Delta.mil.gov.ua, сообщается в пресс-релизе. В описании структуры Delta говорится, что она состоит из трех главных компонентов: Delta monitor — инструмент сбора, обработки и отображения информации о силах противника, координации сил обороны, а также обеспечения ситуативной осведомленности по стандартам НАТО.

Element — защищенный мессенджер для взаимодействия и координации действий подразделений.

Delta tube — защищенный канал передачи видео. Там же говорится, что в систему интегрированы поставщики спутниковых снимков, информации радаров, детекторов, GPS-трекеров, средств поражения, а также пользователей соцсетей. Система обладает защитой от взлома. Как говорится на сайте минобороны Украины, правительство разрешило разместить Delta в облаке за пределами страны, чтобы защитить ее от ракетных ударов и кибернетических атак. Что это за система? Общий принцип действия подобных систем описать несложно — представьте себе тактическую компьютерную игру, в которой игрок видит поле боя, и мышкой отдает приказы войскам, которые немедленно их исполняют — танковые части вступают в бой, ракеты летят к цели, резервы подтягиваются в нужное время к нужной точке. Разумеется, интерфейс таких систем выглядит иначе, но общая идея именно в этом: все видеть, все знать, быстро реагировать. Эта концепция в США получила название С4ISR (Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance — командование, контроль, связь, компьютеры, наблюдение и разведка). Цифровые системы управления войсками, которые созданы в рамках этой концепции, призваны обеспечить командованию ситуационную осведомленность — то есть полное понимание в режиме реального времени того, где находятся свои войска и войска противника. Они также могут помочь выбрать наиболее точное решение боевой задачи и передать его нужному подразделению. Подобная система дает армии один из главных факторов успеха — время, которое необходимо для принятия решения командиром и передачи приказа на поле боя. Применить такой принцип в построении системы управления боем в Украине оказалось возможным после того, как компания SpaceX Илона Маска передала в Украину сотни терминалов для спутникового интернета Starlink. Эти терминалы через спутник связываются с наземными станциями, подключенными к интернету. Ранее в Украине были разработаны локальные цифровые системы управления артиллерийским огнем «Крапива» и GIS Arta, которые используют с начала российского вторжения в феврале 2022 года. Это геоинформационные системы, подобные электронным онлайн-картам с привязанной к определенным местам информацией. Они собирают такую информацию из многих источников, включая дроны, данные от наземных отрядов, радаров и так далее, затем обрабатывают ее и выдают целеуказание артиллерийским батареям, выбирая для поражения те цели, которые расположены наиболее для этого удобно. Судя по описаниям Delta, это на порядок более сложная система, которая включает в себя не только артиллерию, но и остальные средства ведения боевых действий. Она также собирает информацию из множества источников, среди которых могут быть не только боевые группы, бронетехника, дроны, самолеты-разведчики, спутники, но даже проверенные гражданские лица. В такой системе очень важно иметь надежные и защищенные каналы связи, поэтому в поставках западной военной технике цифровая связь занимает очень важное место — в концепции C4ISR одна из четырех «С», это «communications», то есть «связь». В открытых источниках информации о применении Delta в украинской армии мало — неизвестно, насколько она распространена, каковы итоги ее испытаний (очевидно, что между первыми сообщениями о ее существовании и принятием на вооружение она проходила войсковые испытания), какова ее эффективность, слабые стороны и многое другое. Собственно, известно только, что она есть. Правда, по данным New York Times, украинские войска использовали Delta во время наступательной операции под Херсоном, итогом которой стало отступление российских войск на другой берег Днепра. Однако подробностей этого применения не приводится. BBC.com