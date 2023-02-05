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5 лютого окупанти вдарили по центральній частині Харкова

Харків, ілюстративне фото
Як повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, ранком 5 лютого загарбники атакували Харків: у центральній частині міста зафіксували «приліт»

О 08:38 мер Харкова Ігор Терехов повідомив про удар двох ворожих ракет по центру міста, у Київському районі.

«Інформації про жертв удару поки немає — на місці потрапляння ракет вже працює ДСНС, розбирають завали та проводять пошукову операцію», — ствердив міський голова.

Про атаку голова Харківської ОВА написав у телеграмі.

Станом на 08:30 Олег Синєгубов повідомляв про «приліт» в центральну частину Харкова: попередньо, це могла бути ракета С-300.

О 08:21 голова ОВА попередив про те, що загарбники завдають ударів по Харкову й області: була оголошена повітряна тривога.

5 февраля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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