Вогонь у відповідь: ЗСУ стали вдесятеро частіше обстрілювати Росію

«Новая газета Европа» підрахувала, що від початку збройної агресії прифронтові регіони Росії та анексований Крим зазнали обстрілів зі сторони Збройних сил 350 разів, частота обстрілів зросла у 10 разів.

«За рік війни частота обстрілів з боку України зросла вдесятеро: якщо в березні до прикордонних сіл долітали одиниці снарядів, то в січні влада повідомляла про атаки в середньому по 1,5 раза на добу».

За даними видання, у результаті обстрілів постраждали 168 мирних жителів і більше тисячі житлових будинків, шкіл та інфраструктурних об’єктів. Стверджується, що 36 громадян загинуло.

Мапа «Новая газета Европа»

З осені минулого року російські губернатори скаржились на обстріли по кілька разів на день.

Повідомляється, що якщо раніше снаряди долітали лише до невеликих сіл біля кордону, то тепер збройні сили все частіше «дотягуються» до великих населених пунктів і військових об’єктів у глибині Росії.