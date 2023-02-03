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У Німеччині схвалили постачання Leopard 1 Україні

танк Leopard 1
Німецькі урядовці схвалили постачання Україні танків Leopard 1 з промислових запасів, а також ведуть переговори щодо закупівлі 15 танків Gepard у Катару для постачання Києву

Про це повідомляє Reuters.

Постачання танків Leopard в Україну може бути після їх ремонту, повідомляє видання з посиланням на джерела в німецькому уряді.

Так, Rheinmetall та Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) хочуть відремонтувати десятки танків Leopard 1 і могли б поставити їх Україні, якщо Київ погодиться їх купити.

Також декілька німецьких офіційних осіб обговорили з міністерством закордонних справ Катару можливу купівлю 15 танків Gepard, які Доха закупила задля безпеки стадіонів чемпіонату світу. Берлін також намагався отримати більше боєприпасів з Катару.

«Gepard дуже добре зарекомендували себе у війні в Україні. Якби ми могли отримати більше від партнерів тут, це допомогло б українцям», — сказав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

3 февраля, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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