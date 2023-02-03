США поставят Украине бомбы большой дальности

После нескольких месяцев мучительных размышлений США согласились отправить Украине бомбы большой дальности, в то время как Киев готовится к весеннему наступлению с целью вернуть территории, захваченные Россией в прошлом году.

Об этом сообщили официальные лица США, подтвердив, что новое вооружение примерно удвоит радиус действия наступательного оружия, которое поставлялось Америкой ранее.

США поставят бомбы малого диаметра наземного базирования в рамках пакета помощи стоимостью 2,17 миллиарда долларов, который, как ожидается, будет объявлен в пятницу, сообщили несколько американских чиновников.

Пакет впервые включает оборудование для связи разных систем ПВО, которые поставили западные союзники, и их интеграции в собственные системы ПВО Киева, чтобы помочь Украине лучше защититься от продолжающихся ракетных атак России.

На протяжении нескольких месяцев американские власти не решались отправить в Украину системы вооружений большой дальности, опасаясь, что они будут использованы по целям внутри России, что приведет к эскалации конфликта и еще больше втянет в него США.

Бомбы большой дальности – еще одна современная система вооружений, после танков «Абрамс» и противоракетных комплексов «Пэтриот», которую США, в конце концов, согласились предоставить Украине после того, как сначала отказывались. При этом американские официальные лица продолжают отклонять просьбы Украины о поставках истребителей.

По словам чиновников, США отправят неуказанное количество бомб малого диаметра, дальность действия которых составляет 150 километров.

На сегодняшний день радиус действия ракет, поставленных США, не превышает 80 километров. Финансирование в новом пакете помощи предназначено для долгосрочных закупок, поэтому пока не ясно, сколько времени пройдет, прежде чем бомбы окажутся на поле боя в Украине.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил в четверг, что страна готова предоставить гарантии западным партнерам, что их оружие не будет использоваться для нанесения ударов по российской территории.

Пакет помощи включает боеприпасы и вспомогательное оборудование стоимостью 425 миллионов долларов, которые будут взяты из имеющихся запасов Пентагона, и 1,75 миллиарда долларов в виде нового финансирования через Инициативу содействия безопасности Украины, которая используется для закупок новых вооружений у предприятий ВПК.

Именно через эту инициативу будут оплачиваться закупки бомб дальнего радиуса действия и интеграция систем ПВО. Через нее также финансируются закупки зенитных ракетных комплексов HAWK, зенитных орудий и боеприпасов, а также систем борьбы с беспилотниками.

Украина по-прежнему просит поставить ей истребители F-16, против чего президент США Джо Байден выступал с самого начала войны.

Во вторник министра обороны Украины Алексея Резникова спросили, считает ли он, что «нет» Байдена по вопросу о поставках F-16 – это последнее слово американского президента.

«Все виды помощи сначала проходили через стадию “нет”, – сказал Резников. – Но это означает лишь “нет” на данный момент. Потом идет стадия “давайте обсудим и изучим технические возможности”. Третья стадия – это “давайте обучим ваших военных”. А четвертая стадия – это уже поставки техники».