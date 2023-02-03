Росіяни примусово вивезли з України понад 14 тис. дітей, — ОБСЄ

Про це під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні заявив постійний представник США при цій організації Майкл Карпентер, передає Укрінформ.

За його словами, агресивна війна Росії продовжує приносити біль і страждання найуразливішим верствам населення України, зокрема дітям.

«За повідомленнями, кремлівська маріонеткова влада примусово депортувала або іншим чином перемістила до Росії понад 14 тис. дітей», — наголосив Карпентер.

Посол згадав, як «губернатор» Севастополя заявляв, що влада Кремля виділила майже $100 тис. на будівництво в окупованому Криму об’єктів для розміщення понад 400 вивезених дітей. Також на російському сайті «Усиновлення в Московській області» опубліковані фотографії 14 дітей, вивезених із Херсонщини.

«Влада РФ передусім прагне ліквідувати всі прояви української національної ідентичності та перетворити всіх українців на лояльних підданих російської імперії», — наголосив Карпентер.

Він також додав, що США продовжать співпрацювати з міжнародними партнерами та Україною, щоб притягнути до відповідальності осіб, які вчинили злочини на українських територіях.