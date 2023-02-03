 
«  
  »

Російський енергосектор щодня втрачає €160 млн через санкції ЄС

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що через санкції ЄС проти російського енергетичного сектору РФ щодня втрачає €160 млн
Про це президентка Єврокомісії повідомила на брифінгу після зустрічі із президентом Володимиром Зеленським.

«Наші санкції здійснюють корозію російської економіки: через запровадження стелі цін на нафту РФ країна вже втрачає €160 млн на день. І тиск буде більший. Ми з партнерами з Великої сімки додамо ще одну граничну ціну на нафтопродукцію».

Вона заявила, що ЄС змушує Володимира Путіна платити за «цю жорстоку війну»: до початку повномасштабного вторгнення європейські посадовці попереджали про значну ціну, яку заплатить російська економіка у разі початку воєнних дій.

Так, Урсула фон дер Ляєн сподівається, що до 24 лютого 2023 року вже буде запроваджено 10-й пакет санкцій ЄС проти Росії.

3 февраля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  