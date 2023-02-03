Російський енергосектор щодня втрачає €160 млн через санкції ЄС

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що через санкції ЄС проти російського енергетичного сектору РФ щодня втрачає €160 млн

Про це президентка Єврокомісії повідомила на брифінгу після зустрічі із президентом Володимиром Зеленським.

«Наші санкції здійснюють корозію російської економіки: через запровадження стелі цін на нафту РФ країна вже втрачає €160 млн на день. І тиск буде більший. Ми з партнерами з Великої сімки додамо ще одну граничну ціну на нафтопродукцію».

Вона заявила, що ЄС змушує Володимира Путіна платити за «цю жорстоку війну»: до початку повномасштабного вторгнення європейські посадовці попереджали про значну ціну, яку заплатить російська економіка у разі початку воєнних дій.

Так, Урсула фон дер Ляєн сподівається, що до 24 лютого 2023 року вже буде запроваджено 10-й пакет санкцій ЄС проти Росії.