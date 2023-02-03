Пентагон: над США пролетел китайский аэростат-шпион

Подозрительный китайский воздушный «шар-шпион» уже несколько дней летит над Соединенными Штатами. Высокопоставленные официальные лица США посоветовали президенту США Джо Байдену не сбивать его, опасаясь, что обломки могут представлять угрозу для безопасности людей и наземных объектов.

«Правительство Соединенных Штатов обнаружило и отслеживает высотный аэростат-разведчик, который прямо сейчас находится над континентальной частью Соединенных Штатов», — заявил журналистам официальный представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер.

«В настоящее время воздушный шар летит на высоте, значительно превышающей потолок для коммерческих полетов, и не представляет военной или физической угрозы для людей на земле», — добавил он.

Сенатор США Марко Рубио, главный республиканец в сенатском комитете по разведке, заявил, что воздушный шар-шпион вызывает тревогу, но не удивляет.

«Уровень шпионажа, направленного против нашей страны со стороны Пекина, за последние 5 лет резко вырос, стал более интенсивным и наглым», — написал Рубио в Twitter.

Эта новость появилась, когда директор ЦРУ Уильям Бернс выступал на мероприятии в Джорджтаунском университете в Вашингтоне, где он назвал Китай «самой большой геополитической проблемой», с которой в настоящее время сталкиваются Соединенные Штаты.

Отношения между США с Китаем в последнее время напряжены из-за Тайваня, нарушений прав человека в КНР и военной активности Пекина в Южно-Китайском море.

Госсекретарь США Энтони Блинкен должен посетить Китай в ближайшие дни.

Высокопоставленный представитель Министерства обороны США, информируя журналистов на условиях анонимности, сказал, что Соединенные Штаты «контролируют» воздушный шар с тех пор, как он вошел в воздушное пространство США пару дней назад, и наблюдают за ним с помощью военной авиации.

Министр обороны США Ллойд Остин во время поездки на Филиппины в среду созвал встречу высокопоставленных чиновников Пентагона для обсуждения инцидента с воздушным шаром.

Потенциальная угроза безопасности США

По словам чиновника, военное командование рассматривало возможность сбить воздушный шар над Монтаной в среду, но в конечном итоге посоветовало Байдену не делать этого из-за угрозы падения обломков на людей.

Аэропорт Биллингс, штат Монтана, был закрыт на то время, пока военные мобилизовали средства, включая истребители F-22, на случай, если Байден прикажет сбить воздушный шар.

«Мы хотели убедиться, что координируем свои действия с гражданскими властями, чтобы очистить воздушное пространство вокруг этого потенциального района», — сказал чиновник.

«Но даже с предпринятыми защитными мерами наше военное командование сочло, что мы недостаточно снизили риск. Поэтому мы не стреляли».

Чиновник сказал, что текущая траектория полета позволит воздушному шару пролететь над несколькими важными объектами, но не назвал их. На базе ВВС Мальмстрем в Монтане находится 150 шахт межконтинентальных баллистических ракет.

Официальные лица отказались сообщить, на какой высоте летел шар, но признали, что траектория его полета проходит выше эшелонов гражданского воздушного движения и ниже «космического пространства».

Официальные лица США подняли этот вопрос в переговорах с китайскими коллегами по дипломатическим каналам в Пекине и Вашингтоне.

«Мы сообщили им о серьезности нашего отношения к этому вопросу», — добавил чиновник.

По словам чиновника, в последние годы над Соединенными Штатами несколько раз пролетали воздушные шары-шпионы, но этот воздушный шар, по-видимому, задерживался дольше, чем в предыдущих случаях.

«Мы считаем, что этот воздушный шар имеет ограниченную ценность, с точки зрения сбора разведывательных данных, но мы, тем не менее, предпринимаем шаги для защиты нашего пространства от сбора конфиденциальной информации иностранной разведкой», — сказал чиновник.