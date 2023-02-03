Министр обороны Великобритании: нет «волшебной палочки», которая могла бы помочь Украине

«Волшебной палочки», которая могла бы помочь Украине в ее борьбе с Россией не существует, заявил министр обороны Великобритании, отвечая на вопрос о возможности поставок Киеву британских истребителей.

Уоллес не исключил возможность поставок истребителей, но сказал, что это не то, что нужно Украине в данный момент.

Кроме того, по его словам, нужно учитывать практические вопросы, включая время, которое потребуется для обучения украинских военных их использованию.

«Нет волшебной палочки, которая могла бы помочь в этом ужасном конфликте», – заявил Уоллес журналистам, выступая в Портсмуте на юге Англии, где находится военно-морская база.

Он выступал на совместной пресс-конференции британских и австралийских министров обороны и иностранных дел по итогам встречи по вопросам торговли и безопасности.