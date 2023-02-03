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Министр обороны Великобритании: нет «волшебной палочки», которая могла бы помочь Украине

Бен Уоллес

Бен Уоллес допустил поставку Киеву британских истребителей, но заявил, что это не то, что нужно Украине сейчас

«Волшебной палочки», которая могла бы помочь Украине в ее борьбе с Россией не существует, заявил министр обороны Великобритании, отвечая на вопрос о возможности поставок Киеву британских истребителей.

Уоллес не исключил возможность поставок истребителей, но сказал, что это не то, что нужно Украине в данный момент.

Кроме того, по его словам, нужно учитывать практические вопросы, включая время, которое потребуется для обучения украинских военных их использованию.

«Нет волшебной палочки, которая могла бы помочь в этом ужасном конфликте», – заявил Уоллес журналистам, выступая в Портсмуте на юге Англии, где находится военно-морская база.

Он выступал на совместной пресс-конференции британских и австралийских министров обороны и иностранных дел по итогам встречи по вопросам торговли и безопасности.

3 февраля, 2023 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина

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