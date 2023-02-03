Иммигранты разбили палаточный городок в центре Нью-Йорка

В течение нескольких дней иммигранты из Южной Америки ночевали на улице в центре Нью-Йорка перед зданием гостиницы Watson Hotel в знак протеста. Власти предлагали им переехать в новый центр-приют, открытый на прошлой неделе в одном из круизных терминалов Бруклина, но многие недокументированные мигранты отказывались переезжать из гостиницы, где их временно разместила мэрия, ссылаясь на тесноту и холод в Бруклинском терминале. Нэлвис, эмигрант из Венесуэлы, именно так объясняет свое решение присоединиться к протесту.

«Мы не хотим туда переезжать, потому что там невозможно находиться. Там раскладные кровати и четыре туалета для тысячи человек. Там недостаточно тепло и даже холодно. На улице еще зима, и мы думаем, что может быть еще холоднее. Мы просто хотим жить в человеческих условиях. Мы не требуем роскоши или богатых квартир. Мы хотим жить достойно».

Добровольцы из числа местных жителей и представители правозащитных организаций, требования иммигрантов решили поддержать и на протяжении нескольких дней снабжали их теплыми вещами, одеялами и горячей пищей. Ареалис Фигуера так же пришла поддержать иммигрантов и считает, что городские власти должны больше им помогать.

«Эти люди уже столько натерпелись. Почему бы не попытаться найти какое-то решение. Это же будет в любом случае временное решение. Почему их пытаются переместить? Почему бы сразу не разместить их там, где они смогут остаться?»

Джастин Чонг активист из Коалиции защиты гражданских прав и прав иммигрантов (BAMN) призывает мэра создавать больше приютов для прибывающих в город иммигрантов.

«Мы требуем, чтобы мэр Адамс открыл больше таких отелей и приютов в Нью-Йорке, чтобы разместить этих беженцев. Мы против того, чтобы он отсылал их в этот терминал в Бруклине. Там нет элементарных удобств и помещение переполнено, антисанитария и холод».

С весны прошлого года автобусами от границы Мексики и США в Нью-Йорк губернаторы южных штатов отправили более 40 тысяч недокументированных иммигрантов. Городские власти размещают их в приютах и в недорогих гостиницах, но мест уже не хватает и там. Терминал в Бруклине должен был разрядить ситуацию в Нью-Йорке. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс уже не однократно взывал к федеральным властям c просьбой о помощи американским мегаполисам, получившим статус “город-убежище”, где готовы принимать иммигрантов. Терминал в Бруклине, способный разместить тысячу человек, предназначен для одиноких мужчин, и часть мигрантов туда переселилась. После разразившегося в прессе скандала мэр Адамс лично посетил Бруклинский приют и сделал видеозапись в своем твиттер-аккаунте. На видео мэр сам рассказывает о том, что увидел в приюте.

«Я решил приехать сюда, когда до меня начали доходить все эти слухи, что здесь холодно. Посмотрите: этот парень вообще в шортах. Я вам говорю, внутри тепло. Говорят, там нет еды. Еда есть, очень здоровая еда. Даже фрукты. Мы просто должны перестать слишком нервничать на этот счет. Я пообщался с людьми. У них такой же настрой. “Мы хотели приехать сюда, работать и добиваться американской мечты. Мы признательны нью-йоркцам”. И я эту фразу слышал несколько раз».

Критики решения мэра считают, что помимо тесноты в бруклинском терминале, оказавшимся там мигрантам будет сложно искать работу, находясь в удалённом районе в “транспортной изоляции”. Но протест иммигрантов с самого начала акции не у всех вызывал поддержку. Их требования некоторые называли “капризами.” Издание New York Post иронизировало на своих страницах по поводу того, что вновь прибывшие отказываются покидать манхэттенские отели. Но независимо от позиции все соглашались в одном — решить проблему с устроившими палаточный городок в центре Манхеттена мэрии нужно как можно скорее, до наступления сильных холодов в феврале. Противостояние иммигрантов у отеля Ватсон в центре Манхэттена в конечном итоге завершилось спустя несколько дней по требованию полиции. Но, возможно, это не последний подобный инцидент. Автобусы с иммигрантами продолжают прибывать в Нью-Йорк.