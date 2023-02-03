Глава ЦРУ — Китай имеет план захвата Тайваня до 2027 года

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что не стоит недооценивать амбиции председателя КНР Си Цзиньпина в отношении Тайваня, несмотря на то, что Пекин, вероятно, отрезвили результаты действий российских военных в Украине.

По словам Бернса, «на основе данных разведки», США известно, что Си Цзиньпин приказал своим военным подготовиться к вторжению на самоуправляемый Тайвань к 2027 году.

«Это не означает, что он решил осуществить вторжение в 2027 году или в другом году, но это напоминает о серьезности его намерений и о его амбициях», – сказал Бернс, выступая в Джорджтаунском университете в Вашингтоне.

«Исходя из наших оценок в ЦРУ, я бы не недооценивал амбиции председателя Си в отношении Тайваня», – сказал он, добавив, что китайский лидер, вероятно, «удивлен и находится в замешательстве» и пытается извлечь уроки из «очень плохих результатов» российских военных и систем вооружения в Украине.

В феврале прошлого года, незадолго до российского вторжения в Украину, Россия и Китай подписали соглашение о «безграничном» партнерстве, и их экономические связи укрепляются по мере того, как отношения России с Западом чахнут.

«Мне кажется, было бы ошибкой недооценивать взаимную приверженность этому партнерству, но это не дружба без границ», – сказал Бернс.