Дружина Байдена стане однією з ведучих музичної премії «Греммі-2023»

Про це повідомляється на сайті премії.

Цієї неділі, 5 лютого, у Лос-Анджелесі оголосять переможців музичної премії «Греммі-2023». Щорічна церемонія нагородження відбудеться 65-й раз. Наразі стало відомо, хто стане ведучими заходу.

Найпрестижнішу музичну нагороду вручатимуть перша леді Джилл Байден; переможець «Греммі» минулого року Карді Бі; актор, продюсер, письменник і ведучий Джеймс Корден; номінант на «Греммі» Біллі Крістал; номінантка на «Греммі» Віола Девіс; актор Двейн «Скеля» Джонсон, триразова володарка «Греммі» Олівія Родріго та п’ятиразова володарка «Греммі» Шаная Твен.

Урочиста церемонія вручення премій відбудеться у залі Crypto.com Arena у Лос-Анджелесі. Режисером шоу стане Тревор Ноа.

Цьогоріч премії зазнала змін. Так, організатори додали 5 нових номінацій: «Найкращий саундтрек до ігор та інших інтерактивних медіа», «Найкращий автор пісень», «Найкращий альбом у жанрі spoken word», «Найкращий виступ у жанрі альтернатива» та «Найкращий виступ у жанрі американа».

Також вперше вручатимуть нагороду за «Найкращу пісню для соціальних змін».