Ворог планує головний удар на Куп’янському напрямку з виходом на Харків США не погодяться передати Україні винищувачі F-16, але не заперечуватимуть, якщо це зроблять інші країни » Зеленский обвинил власти Грузии в «медленном убийстве» Саакашвили и потребовал освободить его Президент Украины Владимир Зеленский призвал власти Грузии отпустить бывшего президента Михаила Саакашвили. Об этом он написал в своем Twitter. По словам Зеленского, грузинские власти «медленно убивают гражданина Украины». Он также опубликовал снимки Саакашвили, на которых он задирает футболку с надписью “I’m ukrainian”, чтобы показать, насколько он похудел. «Сам факт того, что нам до сих пор приходится бороться с такой попыткой де-факто публичной казни в Европе в XXI века — это позор! Учитывая угрозу его жизни, призываю грузинские власти вспомнить свои обязательства по европейским нормам защиты прав человека, прекратить злоупотребления и освободить Михаила!», — пишет Зеленский. Саакашвили получил гражданство Украины в 2015 году. Его назначили губернатором Одесской области, однако в 2017 году экс-президент Украины Петр Порошенко лишил своего бывшего союзника украинского гражданства. Оно было восстановлено Зеленским в 2019 году сразу после его прихода к власти. В декабре 2022 года президент Украины потребовал от властей Грузии перевести Саакашвили в одну из клиник Украины, либо другой страны Европы или Америки. 31 января стало известно, что его переводят в реанимацию. Саакашвили находится в критическом состоянии.