Ворог планує головний удар на Куп’янському напрямку з виходом на Харків

Про це він сказав в ефірі телеканалу «Еспресо».

«Противник не залишає спроб штурмувати Куп’янськ та Лиманський напрямок. У напрямку міста Куп’янськ противник зосередив до трьох дивізій, у тому числі повітряно-десантні війська та танкову дивізію. Також ворог сконцентрував зенітні, розвідувальні підрозділи та вагнерівців», — зауважив Небір.

За його словами, схожа ситуація й на Лиманському напрямку.

«Там ще більше зосереджено ворожих сил й техніки. Противник планує головний удар на Куп’янськ, з подальшим виходом на місто Харків», — наголосив Небір.