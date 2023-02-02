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Ворог планує головний удар на Куп’янському напрямку з виходом на Харків

окупанти
Офіцер Десантно-штурмових військ ЗСУ Володимир Небір зазначив, що на Куп’янському напрямку противник зосередив до трьох дивізій

Про це він сказав в ефірі телеканалу «Еспресо».

«Противник не залишає спроб штурмувати Куп’янськ та Лиманський напрямок. У напрямку міста Куп’янськ противник зосередив до трьох дивізій, у тому числі повітряно-десантні війська та танкову дивізію. Також ворог сконцентрував зенітні, розвідувальні підрозділи та вагнерівців», — зауважив Небір.

За його словами, схожа ситуація й на Лиманському напрямку.

«Там ще більше зосереджено ворожих сил й техніки. Противник планує головний удар на Куп’янськ, з подальшим виходом на місто Харків», — наголосив Небір.

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2 февраля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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