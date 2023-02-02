Україна стане членом Євросоюзу, — фон дер Ляєн

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що Україна стане членом Європейського Союзу.

Про це вона заявила у четвер під час спільного засідання Єврокомісії та уряду України у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Фон дер Ляєн вважає, що рух України допомагає не лише самій Україні, а й Європейському Союзу. «День, коли Україна стала кандидатом — став новим початком для України, а також він став новим початком для ЄС», — запевнила фон дер Ляєн.

Президентка Єврокомісії переконана також, що Єврокомісія сприятиме Україні наближатися до вступу, «до того дня, коли український прапор буде піднятий там, де йому належить бути — перед будівлею Берламонт в Брюсселі». Це — будівля, де розташована Європейська комісія, перед нею розташовані прапори повноправних членів ЄС.

Урсула фон дер Ляєн також наголосила, що виступає за посилення бізнес-співпраці. «Наша зустріч — сигнал європейським інвесторам», — пояснила вона.