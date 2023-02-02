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США не погодяться передати Україні винищувачі F-16, але не заперечуватимуть, якщо це зроблять інші країни

на фото F-16
США не повідомляли союзникам, що блокуватимуть відправку F-16 в Україну. При цьому американські чиновники схильні не передавати винищувачі зі свого арсеналу

Про це пише CNN.

«США не повідомили союзникам, що вони будуть проти того, щоб інші країни надсилали свої запаси F-16 в Україну», — зазначає видання з посиланням на власні джерела.

При цьому американські високопосадовці вважають, що для США відправити свої винищувачі було би дорогим і складним заходом, який «не вартий того в короткостроковій перспективі порівняно з більш невідкладними потребами України в артилерії, ракетах і системах ППО».

Водночас видання зазначає, що європейські країни, які мають на озброєнні F-16 та інші типи винищувачів, «також, здається, зараз не готові їх передати».

2 февраля, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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