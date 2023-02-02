Созданы псевдоживые клетки-«киборги»

При помощи сложных химических процессов учёные смогли создать в лаборатории многоцелевые синтетические клетки-«киборги». Они во многом напоминают живые клетки, но не могут расти и делиться. Исследование было опубликовано в журнале «Advanced Science».

Для использования искусственных клеток очень важно иметь возможность контролировать их – поэтому то, что они не размножаются, очень важно. Исследователи считают, что у подобных клеток может найтись множество применений: от улучшения лекарств от таких тяжёлых болезней, как рак, до очищения загрязнений посредством узконаправленных химических реакций.

Инженер биомедицины Чи Мин Тан из «Калифорнийского университета» в Дэйвисе говорит, что клетки-«киборги» можно программировать, при этом они не делятся, в целом функционируют как обычные клетки, но способны на необычные действия.

Сегодня наука создания искусственных клеток зиждется на двух подходах: генетической переделке существующих клеток с целью придания им новых функций (это более гибкий подход, но такие клетки будут размножаться) и создании синтетических клеток с нуля (они не могут размножаться, но их биологические возможности ограничены).

Новые клетки стали результатом гибридизации двух этих стратегий. Исследователи взяли за основу бактерий и добавили к ним элементы, сделанные из полимера. Попав внутрь клетки, полимер подвергся ультрафиолетовому облучению и превратился в гидрогелевый матрикс, имитирующий естественный внеклеточный матрикс.

Получившиеся «киборги» оказались способны поддерживать нормальные биологические функции – клеточный метаболизм, подвижность, синтез белков, генетическая совместимость – и при этом стали более устойчивыми к таким факторам стресса, как высокий pH и антибиотики.

В лабораторных испытаниях новые клетки смогли внедриться в раковые клетки, а значит, когда-нибудь подобные синтетические клетки можно будет использовать для точечной доставки лекарств. Правда, до этих прекрасных времён ещё далеко: пока исследователи планируют экспериментировать с разными материалами для создания подобных клеток, а также исследовать различные варианты их использования.

Также не совсем ясно, по какой причине эти клетки не делятся; это ещё предстоит выяснить. Возможно, считают авторы, гидрогелевый матрикс подавляет рост клеток, или воспроизведение ДНК, или и то, и другое.

Слияние двух миров, естественного и искусственного, как отмечают авторы, определённым образом помогает взять лучшие аспекты обеих сторон, но при этом поднимает биоэтические вопросы. Полученные клетки не являются ни живыми клетками в полном смысле слова, ни просто органическим материалом.