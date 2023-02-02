Россия рухнула ниже Африки в мировом рейтинге демократий

Война с Украиной, репрессии советских масштабов и цензура медийного пространства отправили Россию в клуб худших мировых диктатур.

По итогам 2022 года РФ опустилась с 124 на 146 место в мировом рейтинге демократий (Democracy Index), который рассчитывает Economist Intelligence Unit.

Из 167 стран, которые рассматривает EIU, падение России стало рекордным (на 22 позиции), а ее текущее место в рейтинге — по соседству с Суданом, Гвинеей и Бурунди — худшее за 16 лет, что проводится исследование

Набрав 2,28 балла из 10 возможных, Россия опустилась в рейтинге ниже всех постсоветских республик, кроме Беларуси и Туркмении, а также большинства африканских стран, средний «индекс демократии» которых почти вдвое выше российского — 4,44 балла.

Так, например Либерия заняла 86-е место, королевство Лесото — 71-е, Руанда — 126-е место, Зимбабве — 132-е. Ниже России в рейтинге Эритрея (152 место), Чад (160 место), ЦАР (164 место).

Попытка движения России к демократии, осуществленная после развала СССР, провалилась, констатируют эксперты EIU. В числе причин они называют «имперское мышление», политическое и институциональное наследие в виде обширной истории репрессий и подавление свобод, а также «моральный коллапс» и «контрреволюцию Путина», который сначала рассматривался как восстановитель порядка, но в итоге ликвидировал демократические основы государства.

«Россия уже долгое время находится на траектории отхода от демократии и сейчас приобретает множество отличительных черт диктатуры», — говорится в исследовании.

Включая Россию, в мире насчитывается 59 авторитарных стран, и на них приходится 37% населения Земли, подсчитали в EIU.

Полных демократий — лишь 24 страны, и в них проживает 8% населения планеты. Большинство государств — 84 с 37% населения земли — EIU относит к «несовершенным демократиям» либо гибридным режимам.

Второй год подряд рейтинг демократий возглавляют Норвегия и Новая Зеландия, а также Исландия, поднявшаяся с 5-го на 3-е место. Замыкают перечень КНДР, Мьянма и Афганистан, позиции которых не изменились.