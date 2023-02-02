Протекает стиральная машина — выясняем причины

Стиральные машины пропускают большое количество воды через устройство каждый раз, когда загружается белье. Он наполняется и смешивается с моющим средством, а затем вращает его во время стирки одежды. Затем мыльную воду сливают и наполняют еще одну корзину водой для полоскания. Наши специалисты из сервисного центра по ремонту стиральных машин — nikolaev.repair/remont-stiralnih-mashin, помогут определить по каким причинам протекает машинка.

Нет ничего удивительного в том, что стиральные машины время от времени дают течь. Хитрость заключается в том, чтобы найти эту утечку и устранить проблему до того, как будет нанесен серьезный ущерб водой.

Ослабленные соединения

Это соединение между водяными клапанами в стене и задней стенкой стиральной машины. Это наиболее вероятная точка отказа, потому что эти клапаны затягиваются вручную и, скорее всего, будут нарушены при регулярном или нерегулярном использовании машины. Так что проверяйте водопровод.

Начните со стены и убедитесь, что соединения герметичны. Проверьте линии, чтобы убедиться, что они влажные на ощупь. Если здесь нет утечек, возможно, вам нужно проверить глубже в приборе.

Ослабленный впускной клапан

Теперь проверьте впускной клапан. Здесь водопроводные линии соединяются с самой стиральной машиной. Будет горячее и холодное соединение, которое можно проверить на герметичность и герметичность. Проверьте каждый впускной клапан и затяните его гаечным ключом, чтобы убедиться, что они затянуты максимально плотно.

Опять же, проверьте рукой на влажность, так как это может быть ранним признаком того, что вы находитесь рядом с утечкой.

Трещина в водопроводной линии или шланге

Теперь внимательно осмотрите сами водопроводные линии и любые шланги, связанные со стиральной машиной. Хотя эти линии рассчитаны на несколько лет, иногда они могут треснуть под давлением, экстремальной температурой или ударами. Если стиральную машину отодвинуть слишком далеко назад, она может сломать собственные водопроводные линии, или водопроводные линии могут образовать перегиб в шланге, который лопнет. Ищите признаки разрыва шланга — например, трещины по всей длине линии.

Сгнивших резиновых прокладки

Часто утечки происходят из-за того, что прокладка стареет. Резиновое кольцо, препятствующее протечке воды с одного металлического или пластикового компонента на другой, со временем может затвердеть, затвердеть и даже сжаться. Ваши резиновые прокладки являются неотъемлемой частью каждого соединения в стиральной машине. В любом месте, где есть прокладка, ее необходимо очистить, увлажнить и, в конечном итоге, заменить новой прокладкой.

Поврежден барабан стиральной машины

Взгляните на свой барабан для стиральной машины. Комбинация корзины для стиральной машины и барабана удерживает воду, пока она стирает вашу одежду. Если корзина повреждена, есть вероятность, что она протекает внутрь вашей стиральной машины, которая затем вытекает из нижней части корпуса стиральной машины.

Сломанный дренажный насос

Ваша стиральная машина избавляется от воды через сливной шланг и сливной насос. Если сливной насос неисправен, вода не будет правильно откачиваться и направляться в канализацию. Это может быть связано непосредственно с симптомами утечки, свидетелями которых вы были.

Засорение дренажной линии

Точно так же, если вода не может выйти через дренажную линию, потому что она забита, слитая вода может привести к протечке по всему полу вашей прачечной.

— Если ваша стиральная машина оставляет лужи на полу, причин много, но их легко отследить.