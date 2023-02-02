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Президентка Єврокомісії приїхала до Києва на саміт Україна-ЄС

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прибула до Києва, щоб взяти участь у саміті Україна-ЄС.

Про це вона написала у Twitter, повідомляє «Європейська правда».

«Приємно повернутися до Києва, вже вчетверте з моменту російського вторгнення. Цього разу з моєю командою комісарів», — йдеться у повідомленні.

«Ми тут разом, щоб показати, що ЄС підтримує Україну так само твердо, як і раніше. І щоб ще більше поглибити нашу підтримку та співпрацю», — додала фон дер Ляєн.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель також прибув до Києва разом з фон дер Ляєн.

«Прибув до Києва, щоб передати найсильніший сигнал підтримки від ЄС усім українцям, які захищають свою країну», — написав він у Twitter.

«Допомога ЄС досягла 50 мільярдів євро з початку російської війни. Європа була єдиною з Україною з першого дня. І буде стояти з вами до перемоги та відновлення», — додав він.

2 февраля, 2023 | Category: Мир, Новости, Украина

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