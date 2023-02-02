Під річницю вторгнення Росія може почати наступ на двох напрямках

Міністр оборони України Олексій Резніков закликав до нової військової допомоги з боку країн НАТО, адже очікує наступу російської армії на сході чи на півдні.

«Ми не можемо втрачати ініціативу… Думаємо, що, враховуючи те, що вони (росіяни, – ред.) живуть символікою, вони можуть щось спробувати навколо 24 лютого…

Ми не недооцінюємо нашого ворога».

Резніков сказав про «500 000 російських солдатів«, мобілізованих Кремлем.

«Офіційно заявляли про 300 тисяч, але коли ми бачимо війська на кордонах, то, за нашими оцінками, це значно більше», – пояснив міністр оборони України.

На думку Резнікова, Збройні сили РФ «можуть здійснити наступ за двома напрямками: це може бути Донбас, а може бути південь».

Це сценарій, до якого готується Київ і який спонукає президента Володимира Зеленського та його уряд просити нової військової допомоги у союзників по НАТО, зазначає BFMTV.

«Ми говоримо нашим партнерам, що ми теж повинні бути готові якнайшвидше. Тому потрібна зброя для стримування ворога, адже все на війні вирішує ініціатива».

Міністр оборони України подякував Франції за відправку 12 нових гармат «Цезар».

Він наголосив на необхідності швидкого отримання Україною «повітряних засобів».

Резніков попросив навчати українських пілотів на літаках, які, ймовірно, нададуть країни-союзниці.