Навчання українських пілотів на Британських винищувачах триватиме майже три роки

В уряді Великої Британії в четвер пояснили, що надання Україні британських винищувачів є недоцільним через тривалий час, необхідний для підготовки українських пілотів.

Як повідомляє «Європейська правда», коментар Даунінг-стріт цитує Sky News.

«Ми продовжуватимемо дослухатись до українців і розглядати те, що є правильним у довгостроковій перспективі. Але для розуміння ситуації корисно знати, що найшвидша програма підготовки нового пілота становить приблизно 35 місяців. Поточна програма підготовки пілотів швидких реактивних літаків у Великій Британії триває п’ять років», – сказав речник британського уряду.

Він додав, що стратегія прем’єра Британії Ріші Сунака полягає в «зосередженні на тому, як ми можемо допомогти Україні захистити свою країну і витіснити (російські війська) цього року».

Як повідомлялось, колишній прем’єр-міністр Борис Джонсон висловився за надання Україні більшої кількості зброї. У Вашингтоні, відповідаючи на запитання щодо ситуації з винищувачами F-16, він підтримав надання Україні усіх потрібних видів зброї.

Пізніше міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що надсилання винищувачів Україні «не було б правильним підходом», однак остаточного рішення з цього приводу ще немає.