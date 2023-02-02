Художник показал первую версию внешности персонажей «Аватара»

Художник Джозеф Пепе, работавший над первым «Аватаром» 2009 года, показал самую первую версию облика жителя Пандоры. Как выглядел первый старейшина Нави – смотрите ниже.

Второй фильм » Аватар: Путь воды » познакомил зрителей с расой народа Нави, приспособившейся к водным условиям. В своем инстаграмме Джозеф Пепе опубликовал фото Аватар из клана Оматикайя.

Его вид немного отличается от того, как смотрятся герои фильма сейчас. Ведь сначала создатели картины хотели, чтобы синяя кожа жителей Пандоры излучала свет.

Художник вспомнил, как в 2004 году он, актер Кристофер Свифт и художник из спецэффектов Джон Розенгрант встретились с режиссером «Аватара» в Lightstorm Entertainment в Санта-Монике, Калифорния, чтобы прочитать сценарий и получить информацию о персонажах.

Это было начало двухнедельного «испытания огнем». Рабочее название «Аватара» было «Проект 880». Нам дали 14 дней, чтобы показать Кэмерону «что-то новое, развить персонажей и вдохнуть в них новую жизнь», – сказал концепт-художник Джозеф Пепе.

К тому времени, по словам Пепе, Кэмерон заявил, что фильм будет фотореалистичным после завершения. Поэтому художник испытывал сильное давление, чтобы проиллюстрировать что-то, что могло бы поразить его. Однако Кэмерон, увидев первое изображение, не выражал никаких эмоций, но сказал: «Это паразитический вид пелагических голожаберных».

«Я разинул рот из удивления, потому что он не только узнал, какой тип биолюминесценции животных я использовал, но и знал его научное название. К счастью, мое самоотверженное исследование окупилось, и я понял это только после нескольких лет работы с Кэмероном. Он любит исследование о Земле, науке, флоре, фауне, антропологии и этнологии. Он гений не только в кинопроизводстве, но и в науке и технике», – вспомнил он.