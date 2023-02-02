Франция передала Украине мощный радар ПВО

Министр обороны Украины заявил, что жизни украинцев будет защищать современный радар ПВО, который поставит Франция и который настолько мощный, что может выявлять приближающиеся ракеты и беспилотники в небе над украинской столицей и соседними районами.

Алексей Резников был настолько оптимистичен по поводу новых «электронных глаз», что он быстро придумал прозвище для радара Ground Master 200 – «Гроссмейстер».

Выступая на церемонии передачи радара в присутствии своего французского коллеги Резников назвал радар GM200 «очень эффективным» дополнением к украинской сети из 300 различных радаров ПВО.

Производитель радаров, компания Thales, заявила, что они способны выявлять и отслеживать ракеты, артиллерийские и минометные снаряды, ракеты, самолеты, беспилотники и другие угрозы.