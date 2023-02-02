ЕС пока не планирует поставки боевых самолетов Украине

Поставки истребителей Украине пока не стоят на повестке дня, заявил верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель на брифинге в Брюсселе, в преддверии запланированного на 3 февраля саммита ЕС-Украина.

Этот вопрос, по его словам, привёл к серьезным разногласиям среди 27 стран-членов Евросоюза.

Пока поставки Украине боевых самолетов допускали власти Франции и Нидерландов. Канцлер Германии Олаф Шольц исключил поставки истребителей Украине, сославшись на необходимость не допустить дальнейшей эскалации конфликта. Великобритания ещё не готова это обсуждать. Президент США Джо Байден ранее заявил, что не рассматривает возможность поставок истребителей Киеву.

В то же время, как пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников, в администрации президента США не исключили передачу Киеву американских истребителей F-16 через третьи страны. Например, разрешив Дании и Нидерландам, которые переходят на более современные истребители, отдать F-16 Украине.

Сейчас необходимо сосредоточиться на том, чтобы поставить Украине обещанные танки, заявил Боррель и напомнил, что опасения возможной эскалации конфликта между Россией и Украиной высказывались в прошлом перед каждым новым этапом поставок Киеву западных вооружений.

Передача Украине боевых танков тоже поначалу была спорным вопросом, однако в итоге по нему удалось достичь консенсуса, добавил глава европейской дипломатии.

На вопрос о том, одобряет ли он сам возможные поставки Киеву боевых самолётов, Боррель отвечать не стал. «Моя работа заключается в том, чтобы пытаться достичь консенсуса, и один из лучших способов добиться этого — не занимать позиций, которые могут поставить его под угрозу», — сказал Боррель.

После российского вторжения в феврале Украина потеряла почти всю свою боевую авиацию. Украинские власти неоднократно заявляли, что для успешного противостояния российской агрессии Украине необходимы боевые самолёты, в том числе не менее 180 истребителей.