Британская разведка: из-за войны в Украине Россия потеряла свою роль на рынке вооружений

Ежедневная сводка британской разведки 2 февраля посвящена трудностям российского экспорта вооружений, вызванным войной в Украине.
Главное:
- Вторжение в Украину и международные санкции, по всей видимости, подорвали роль России как надежного экспортера оружия;
- Еще до войны доля России на международном рынке вооружений сокращалась. Теперь же, выбирая между поставками нового оружия партнерам и размещением его в Украине, российские власти, скорее всего, предпочитают второе.
- Нехватка комплектующих, вероятно, также сказывается на производстве оборудования для экспорта, такого как бронетехника, боевые вертолеты и системы противовоздушной обороны;
- Кроме того, способность России обслуживать действующие контракты — поставлять запчасти и проводить техническое обслуживание, — вероятно, будет серьезно подорвана по крайней мере еще в течение следующих трех-пяти лет.
Leave a Reply