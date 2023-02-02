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Созданы псевдоживые клетки-«киборги» Під річницю вторгнення Росія може почати наступ на двох напрямках » Британская разведка: из-за войны в Украине Россия потеряла свою роль на рынке вооружений Ежедневная сводка британской разведки 2 февраля посвящена трудностям российского экспорта вооружений, вызванным войной в Украине. Главное: Вторжение в Украину и международные санкции, по всей видимости, подорвали роль России как надежного экспортера оружия; Еще до войны доля России на международном рынке вооружений сокращалась. Теперь же, выбирая между поставками нового оружия партнерам и размещением его в Украине, российские власти, скорее всего, предпочитают второе.

Нехватка комплектующих, вероятно, также сказывается на производстве оборудования для экспорта, такого как бронетехника, боевые вертолеты и системы противовоздушной обороны;

Кроме того, способность России обслуживать действующие контракты — поставлять запчасти и проводить техническое обслуживание, — вероятно, будет серьезно подорвана по крайней мере еще в течение следующих трех-пяти лет. Social embed from twitter