Борис Джонсон: когда Украина перережет сухопутный коридор в районе Мелитополя, «игра для Путина будет окончена»

«Каждый раз, когда нам предстоит принять решение в пользу отправки в Украину нового вида вооружений, мы начинаем с того, что говорим: «Нет».

«Мы говорим о возможной «эскалации», «провоцировании»… Мы не должны больше этого делать», – сказал Борис Джонсон (Boris Johnson) в ответ на вопрос корреспондента Русской службы «Голоса Америки» о том, не будет ли Соединённое Королевство первым в отправке в Украину боевых самолётов также, как оно стало первым в решении предоставить Киеву современные западные танки (Challenger 2).

«Опыт должен нас, наконец, чему-то научить, – продолжает Борис Джонсон. – Итак: если мы всё равно собираемся прийти к положительному решению, то давайте сделаем это сейчас. Давайте прекратим откладывать и покончим с этой войной как можно быстрее, потому что это требование гуманности».

Великобритания в годы премьерства Бориса Джонсона неоднократно выступала лидером в оказании помощи Украине. Борис Джонсон был первым руководителем страны-члена НАТО, посетившим Киев и встретившимся с президентом Украины Владимиром Зеленским: это произошло 9 апреля 2022 года, всего через полтора месяца после начала российского вторжения. Великобритания первой поставила Украине противокорабельные ракеты Brimston, которые наряду с американскими Harpoon и украинскими «Нептун» помогли окончательно снять угрозу российского десанта на черноморском побережье Украины и отогнать черноморский флот России. Наконец, Великобритания (уже после отставки Джонсона) первой приняла решение о предоставлении Украине танков.

Выступая 1 февраля в вашингтонском Атлантическом совете (Atlantic Council) и отводя доводы скептиков о том, что украинским военным будет сложно быстро освоить натовское вооружение, Борис Джонсон привёл пример из истории борьбы Британии с аналогичной фашистской агрессией: «Некоторые из вас могут не знать, что мне посчастливилось представлять избирательный округ Аксбридж и Саут-Айлип на западе Лондона. Во время Второй мировой войны именно там была дислоцирована знаменитая 303-я эскадрилья, в составе которой летали польские пилоты. В воздушной битве за Британию каждый седьмой фашистский самолет был сбит этой эскадрильей. Польским летчикам не потребовалось много времени, чтобы научиться управлять Curtiss Hawk, Hawker Hurricane или Supermarine Spitfire, и я не думаю, что украинцам понадобится много времени, чтобы понять, как использовать F-16, или Eurofighter Typhoon или что-то ещё, что мы можем им дать. Я горжусь усилиями, предпринятыми Соединенным Королевством, другими европейскими союзниками и США для поддержки Украины. Но настоящие герои – это народ Украины, солдаты, которые сражаются, как львы; семьи, которые вынесли страдания и жестокости, невиданные со времен Второй мировой войны».

Борис Джонсон не считает затраты стран Запада благотворительностью: «Помогая украинцам одержать решительную победу, мы в значительной степени обеспечиваем безопасность евроатлантического региона. Если этого не получится сделать в полной мере, если Путин придёт в себя и сможет представить дело, как свою «победу», то он остается угрозой для всех регионов по периметру бывшего Советского Союза. В этом случае цена защиты вырастет в течение десятилетий и ляжет бременем на наших детей. Давайте избежим этих бессмысленных расходов и закончим войну сейчас. Жизненно важным интересом США и всего Запада является обеспечение поражения Путина в Украине; и не забывайте о сигнале, который успех Путина мог бы послать Китаю»…

Возвращаясь к теме вооружений, Борис Джонсон заключает: «Какой смысл в том, чтобы танки Challenger патрулировали сегодня живописные деревни Уилтшира, которые является совершенно безопасным местом? Какой смысл размещать танки Abrams или истребители F-16 в Северной Каролине, Северной Рейне-Вестфалии или Эльзасе, когда украинцы могли бы их использовать прямо сейчас там, где они нужны для обеспечения нашей коллективной безопасности на десятилетия вперёд?»

Войну в Украине бывший британский премьер назвал «ключевым и определяющим моментом первой половины 21 века». «Мы никогда не должны забывать, что истоки этой военной катастрофы лежат в нашей собственной коллективной нерешительности, – считает Джонсон. – Неспособность в 2014 году сделать достаточно, чтобы наказать Путина за его тогдашние попытки изменить границы силой» привели к тому, что «теперь мир узнал, что означает российская оккупация. Мы увидели ужасы, которые оставляют после себя его войска. Поняли, как выглядело бы то полицейское государство, которое он навязывал народу Украины – более гнусное и ужасное, чем всё, что мы видели в бывшем восточном блоке – государство с шовинистической идеологией, согласно которой Украина якобы не является суверенной страной со своим языком и культурой и должна быть частью российской империи».

Возвращаясь к теме решительности действий Запада, Джонсон подчёркивает: «Каждый раз, когда нас просили усилить нашу поддержку, мы сталкивались с одним и тем же контраргументом: мы рискуем эскалировать конфликт, кого-то спровоцировать… Путин не сумасшедший и он не болен: он просто совершил историческое преступление, – уточняет Борис Джонсон. – Но он просчитался и изо всех сил пытается теперь справиться с тем положением, в которое поставил свою страну».

Джонсон убежден, что Путин не применит ядерного оружия, «потому что оно мгновенно погасит последний проблеск китайской поддержки, он потеряет своих последних сторонников везде – от Индии до Африки и Латинской Америки. Он напугает свой собственный народ. Кто захочет жить в страхе перед последствиями?»

Поэтому Борис Джонсон уверен: «Нельзя дать себя втянуть в личную путинскую психодраму: мы здесь не для того, чтобы беспокоиться о следующем этапе его карьеры или о том, что там происходит у него в Кремле. Нам нужно перестать сосредотачиваться на его личности и полностью сконцентрироваться на Украине, потому что украинцы борются сейчас за всех нас, всех в этом зале – за наши ценности. Украинцы напомнили нам, что за ценности свободы и демократии – стоит сражаться. Таким образом, нет никаких мыслимых причин для задержки [в поставке вооружений]. Давайте дадим Украине инструменты для победы сейчас», – призывает Борис Джонсон.

«Когда Украина победит, это будет огромным положительным фактором: мы снимем угрозу дальнейшей российской агрессии в Грузии, в Молдове, в странах Балтии, во всей Восточной Европе. Устраняя эту угрозу, мы устраняем риск дальнейших экономических потрясений в мире, таких как скачки цен на газ и продукты питания, которые затронули людей во всем мире. Украина является сегодня страной, в которую стоит вкладывать огромные средства, – резюмирует бывший британский премьер. – Когда она победит, в архитектуре безопасности Европы возобладает новая ясность и новая стабильность, мы покончим с роковой двусмысленностью, которая в конце концов и подтолкнула Путина к его катастрофической ошибке».