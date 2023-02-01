Введення регулярних військ РФ відтермінувало кульмінацію наступу на Бахмут – ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) заявляють, що введення регулярних військ Росії на заміну виснажених «вагнерівців» відтермінувало кульмінацію наступу навколо Бахмута.

Введення російських регулярних військ на лінію фронту під Бахмутом відтермінувало кульмінацію наступу групи «Вагнера», відтак бої за місто тривають.

Наступ групи «Вагнера», за оцінкою ISW, досягнув кульмінації, але російське командування перекинуло достатню кількість військ, таким чином запобігши загальній кульмінації наступу на Бахмут, який ще триває.

Командир українського підрозділу, що діє в Бахмуті, Денис Яролавський підтвердив, що «висококваліфіковані» російські регулярні війська зараз підсилюють штурмові підрозділи приватної військової компанії (ПВК) «Вагнера» в рамках постійних зусиль з оточення Бахмута.

ISW не прогнозує неминучого захоплення Бахмута під російськими військами, хоча українське командування може вирішити відступити, щоб уникнути значних втрат.

Представники Кремля, зазначають військові аналітики, знову переоцінюють можливості російських військових щодо просування в Донецькій області та на полі бою.