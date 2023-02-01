США собираются передать Украине ракеты большей дальности

США планируют передать Украине новый пакет военной помощи на сумму $2,2 млрд. Ожидается, что в него, помимо прочего, войдут ракеты большей дальности. Об этом пишет Reuters со ссылкой на двух американских чиновников.

По их информации, США передадут Украине ракеты GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb, то есть ракеты малого диаметра наземного базирования). Дальность их действия составляет 150 км. GLSDB, в том числе, можно запускать с помощью артиллерийского ракетного комплекса HIMARS. Также известно, что запрос Украины на ракеты ATACMS (Army Tactical Missile System, армейский тактический комплекс) с дальностью действия в 300 км был отклонен.

Помимо этого, в пакет помощи войдут компоненты для зенитно-ракетного комплекса HAWK, систем борьбы с беспилотниками, радаров противодействия артиллерии, оборудования связи, беспилотников PUMA, ЗРК Patriot и гусеничных платформ Bradley. Также США могут направить Украине противотанковое оружие Javelin. Пакет помощи может быть передан уже на этой неделе.