Президент Чехии: нужно поставить истребители Украине и принять ее в НАТО

Новый президент Чехии Петр Павел заявил в интервью Би-би-си, что Украину надо принять в состав НАТО сразу после окончания войны.

По его словам, страна будет готова к членству в альянсе как морально, так и с практической точки зрения.

«Украинская армия будет, пожалуй, самой опытной армией в Европе. Украина заслуживает быть частью сообщества демократических стран», — сказал чешский лидер.

В своем первом интервью мировой прессе после избрания президентом Павел заявил, что у стран-союзников не должно быть никаких табу в вопросе поставок оружия Украине, включая истребители F-16, о которых просит Киев.

Ранее президент США Джо Байден исключил такую возможность, однако президент Франции Эммануэль Макрон не считает перспективу поставок F-16 невозможной.

Петр Павел призвал союзников не затягивать с решением по этим вопросам, как это было с тяжелыми танками, так как фактор времени сейчас очень важен для Украины.

Он не исключил возможность дипломатического решения конфликта, но, по его словам, ключ к такому решению в руках России, а никаких признаков ее заинтересованности в мирном исходе нет.