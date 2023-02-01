Оцениваем качество кабеля: признаки безопасной продукции

В процессе проведения электропроводки важно выбирать только качественные товары. Сложность покупки такого типа изделий заключается в том, что она требует специфических знаний. Какой кабель нужен, на что влияет количество жил, что значит сечение — эти и другие вопросы могут застать покупателей врасплох. Сегодня попробуем разобраться, как подобрать электрические провода с учетом всех важных параметров.

Критерии выбора кабельной продукции

Выбор кабеля — дело ответственное, ведь от его качества зависит безопасность людей и имущества. Перед покупкой важно обратить внимание на следующие параметры:

Материал. Сегодня производители предлагают медную и алюминиевую продукцию, при этом первый тип более надежный и долговечный, а второй отличается ценовой доступностью, хоть и не особо популярен в связи с высокой уязвимостью, окисляемостью и низкой пластичностью. Недобросовестные производители могут выдавать провод из алюминия за медный, но это легко проверить, просто вскрыв изоляцию и оценив цвет: медь отличается красноватым оттенком, алюминий же серебристый. Количество жил. От этой характеристики зависит гибкость изделия. Моножила предназначена для прокладки электропроводки в квартирах, частных домах, офисных зданиях, но сегодня практически не используется. Многожильные изделия более гибкие и способны выдерживать значительные нагрузки. Сечение жилы. Площадь разреза неразрывно связана с пропускаемым током. При неправильном подборе этого показателя тонкий провод быстро начнет нагреваться и плавиться, а значит избежать аварийной ситуации не получится. Чтобы определиться с нужным типом продукции, применяют либо простую математическую формулу либо специальные таблицы, в которых указаны допустимые значения силы тока или мощности. Изоляция. Даже незначительные нарушения целостности верхнего слоя грозят коротким замыканием. Изоляция не должна быть слишком тонкой.

Особенности покупки

Среди популярных на рынке вариантов — изделия марок ВВГ (медные одножильные проводники с прочной оболочкой из ПВХ, высоким уровнем влагостойкости, стойкостью к нагрузке до 660 Вт), ШВВП (плоские медные кабели с поливинилхлоридной изоляцией, где каждая жила обозначена определенным цветом, NYM (европейский кабель с количеством жил от 1 до 7).

Советуем выбирать продукцию только проверенных производителей. Перед приобретением обязательно ознакомьтесь с важными характеристиками, попробуйте согнуть и разогнуть кабель, убедитесь, при возможности сравните с эталонным образцом.