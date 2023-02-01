Оцениваем качество кабеля: признаки безопасной продукции

В процессе проведения электропроводки важно выбирать только качественные товары. Сложность покупки такого типа изделий заключается в том, что она требует специфических знаний. Какой кабель нужен, на что влияет количество жил, что значит сечение — эти и другие вопросы могут застать покупателей врасплох. Сегодня попробуем разобраться, как подобрать электрические провода с учетом всех важных параметров.
Критерии выбора кабельной продукции
Выбор кабеля — дело ответственное, ведь от его качества зависит безопасность людей и имущества. Перед покупкой важно обратить внимание на следующие параметры:
- Материал. Сегодня производители предлагают медную и алюминиевую продукцию, при этом первый тип более надежный и долговечный, а второй отличается ценовой доступностью, хоть и не особо популярен в связи с высокой уязвимостью, окисляемостью и низкой пластичностью. Недобросовестные производители могут выдавать провод из алюминия за медный, но это легко проверить, просто вскрыв изоляцию и оценив цвет: медь отличается красноватым оттенком, алюминий же серебристый.
- Количество жил. От этой характеристики зависит гибкость изделия. Моножила предназначена для прокладки электропроводки в квартирах, частных домах, офисных зданиях, но сегодня практически не используется. Многожильные изделия более гибкие и способны выдерживать значительные нагрузки.
- Сечение жилы. Площадь разреза неразрывно связана с пропускаемым током. При неправильном подборе этого показателя тонкий провод быстро начнет нагреваться и плавиться, а значит избежать аварийной ситуации не получится. Чтобы определиться с нужным типом продукции, применяют либо простую математическую формулу либо специальные таблицы, в которых указаны допустимые значения силы тока или мощности.
- Изоляция. Даже незначительные нарушения целостности верхнего слоя грозят коротким замыканием. Изоляция не должна быть слишком тонкой.
Особенности покупки
Среди популярных на рынке вариантов — изделия марок ВВГ (медные одножильные проводники с прочной оболочкой из ПВХ, высоким уровнем влагостойкости, стойкостью к нагрузке до 660 Вт), ШВВП (плоские медные кабели с поливинилхлоридной изоляцией, где каждая жила обозначена определенным цветом, NYM (европейский кабель с количеством жил от 1 до 7).
Советуем выбирать продукцию только проверенных производителей. Перед приобретением обязательно ознакомьтесь с важными характеристиками, попробуйте согнуть и разогнуть кабель, убедитесь, при возможности сравните с эталонным образцом.
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