Введення регулярних військ РФ відтермінувало кульмінацію наступу на Бахмут – ISW Британська розвідка пояснила, навіщо РФ регулярно обстрілює Херсон » Іспанія планує передати Україні від чотирьох до шести танків Leopard 2 в рамках першого постачання Іспанія має намір передати Україні від чотирьох до шести відремонтованих танків Leopard 2A4. Йдеться про лише про перші постачання від країни Про це повідомляє видання El País. «Від чотирьох до шести Leopard 2A4. Саме стільки танків Іспанія планує поставити Україні», — пише видання, посилаючись на джерела в уряді. Зазначається, що відповідну техніку Україні відправлять в рамках першого постачання. Наразі Міністерство оборони країни веде переговори з промисловістю щодо термінового відновлення танків. При цьому ЗМІ зазначають, остаточна цифра залежатиме від стану 53 танків, які протягом десятиліття зберігаються в групі матеріально-технічного забезпечення № 41 у Сарагосі.