Іспанія планує передати Україні від чотирьох до шести танків Leopard 2 в рамках першого постачання

Про це повідомляє видання El País.
«Від чотирьох до шести Leopard 2A4. Саме стільки танків Іспанія планує поставити Україні», — пише видання, посилаючись на джерела в уряді.
Зазначається, що відповідну техніку Україні відправлять в рамках першого постачання. Наразі Міністерство оборони країни веде переговори з промисловістю щодо термінового відновлення танків.
При цьому ЗМІ зазначають, остаточна цифра залежатиме від стану 53 танків, які протягом десятиліття зберігаються в групі матеріально-технічного забезпечення № 41 у Сарагосі.
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