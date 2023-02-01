Глава МИД Литвы призвал страны Евросоюза выслать послов России

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает бессмысленным пребывание послов России в странах Евросоюза и предложил руководству этих государств выслать российских послов, пишет Delfi.

«Не имеет смысла иметь посла, российского посла, в какой-либо европейской столице. В большинстве случаев это уже не дипломатический институт, а институт пропаганды, который покрывает военные преступления и в целом продвигает программу геноцида», – заявил Ландсбергис.

Он также напомнил, что Литва выслала российского посла еще весной 2022 года, в ответ на убийства мирных жителей в Буче, а в январе о высылке российских послов объявили Эстония и Латвия.

«Я не исключаю, что еще больше стран, увидев, что происходит в Украине, смогут убедиться, что это правильный путь», – подчеркнул Ландсбергис.