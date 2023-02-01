Американський виробник зброї пропонує Україні ударні дрони за один долар, але з доставкою за $10 мільйонів

Американський «General Atomics» пропонує продати українському уряду два бойові безпілотники Reaper MQ-9 за один долар.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Wall Street Journal.

За словами головного виконавчого директора компанії Лінден Блу така пропозиція зроблена, аби «допомогти країні захистити себе, оскільки вона готується до очікуваного російського наступу».

Водночас угода вимагатиме від Києва витратити близько 10 мільйонів доларів на підготовку та доставку літаків в Україну та близько 8 мільйонів доларів щороку на технічне обслуговування та підтримку старих моделей безпілотників, які зараз не використовуються в Україні.

Угода включатиме наземну станцію управління дронами практично з будь-якого місця. Білий дім, який має схвалити продаж, відмовився від коментарів, так само як і український уряд, зазначає видання.

The Wall Street Journal нагадує, що за останній рік США надали Україні понад 700 менших безпілотників, в тому числі тактичні дрони Switchblade.

«Вони широко використовуються для захисту українських позицій», – зазначає видання.