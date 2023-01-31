В НАТО заявили, что Россия останется угрозой для альянса даже при поражении в Украине

Россия останется угрозой для НАТО, даже если ее вооруженным силам будет нанесено поражение в Украине, заявил высокопоставленный военный чиновник западного альянса.

«Каким бы ни был исход войны, у России, скорее всего, будут аналогичные амбиции, поэтому угроза никуда не уйдет», – заявил журналистам в брюссельской штаб-квартире альянса председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

Хотя война истощила российские войска, технику и боеприпасы, страны НАТО ожидают, что Москва попытается восстановить и даже укрепить свой военный потенциал, заявил Бауэр.

«Общее мнение таково, что русские восстановят то, что у них было, что они также извлекут уроки из этого конфликта и попытаются улучшить то, что у них было», – заявил Бауэр.

«Так что, скорее всего, в дальнейшем это будет иметь последствия для наших планов», – добавил он.

По словам Бауэра, НАТО потребуется время, чтобы оценить, сколько времени уйдет у России на восстановление и совершенствование своих сил.