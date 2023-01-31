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«Україна отримує озброєння, що невдовзі матиме вирішальне значення»: Білий дім прокоментував слова Байдена про F-16 для ЗСУ

F-16
Координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі прокоментував заяву президента США Джо Байдена щодо можливості надання Україні винищувачів F-16

Про це пише CNN.

«Я можу сказати, що багато озброєнь вже поставляються і будуть відправлені в найближчі тижні та місяці. Це ті види озброєнь, які, як ми очікуємо, матимуть вирішальне значення для надання допомоги українцям у бойових діях тепер, у зимовий час, і навіть навесні», — сказав Кірбі.

Кірбі сказав, що, на його думку, рішення про постачання танків Abrams до України, про яке було оголошено минулого тижня, не було запізнілим.

«Рішення про танки – і це було прийнято не лише США, а й німцями, а до цього британцями – було дійсно покликане допомогти Україні взяти ініціативу у бойових діях, які, як ми очікуємо, відбуватимуться навесні. Отже, це був фактично один із тих випадків, коли ми намагаємося спрогнозувати види потреб, які будуть потрібні Україні, коли погода покращиться, і ми можемо очікувати, що тоді росіяни спробують перейти в наступ», — сказав він.

31 января, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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