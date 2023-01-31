Официальный Pin Up Casino: особенности, бонусы «Україна отримує озброєння, що невдовзі матиме вирішальне значення»: Білий дім прокоментував слова Байдена про F-16 для ЗСУ » Понад 60 Bradley відбули зі США в Україну, — Пентагон У Сполучених Штатах повідомили про відправлення першої партії бойових машин піхоти Bradley в Україну Про це повідомляє транспортне командування збройних сил США. У повідомленні йдеться, що партія у понад 60 Bradley вирушила від берегів Північного Чарльстона (Південна Кароліна) в Україну. Відправлені Bradley «забезпечать українським силам додаткові наступальні та оборонні можливості для захисту своїх кордонів від незаконного вторгнення Росії». «Ситуація в Україні дійсно вивела на перший план важливість матеріально-технічного забезпечення та складність проєктування та підтримки потужності. Наша підтримка України була б неможливою без міцних відносин, які ми маємо з нашими союзниками та партнерами, які забезпечили доступ, базування та політ для полегшення доставлення допомоги», — сказала генерал ВПС Жаклін Ван Овост, командувач USTRANSCOM, під час інтерв’ю Joint Force Quarterly.