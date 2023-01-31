 
«  
  »

Понад 60 Bradley відбули зі США в Україну, — Пентагон

БМП Bradley прямують в Україну
У Сполучених Штатах повідомили про відправлення першої партії бойових машин піхоти Bradley в Україну

Про це повідомляє транспортне командування збройних сил США.

У повідомленні йдеться, що партія у понад 60 Bradley вирушила від берегів Північного Чарльстона (Південна Кароліна) в Україну.

Відправлені Bradley «забезпечать українським силам додаткові наступальні та оборонні можливості для захисту своїх кордонів від незаконного вторгнення Росії».

«Ситуація в Україні дійсно вивела на перший план важливість матеріально-технічного забезпечення та складність проєктування та підтримки потужності. Наша підтримка України була б неможливою без міцних відносин, які ми маємо з нашими союзниками та партнерами, які забезпечили доступ, базування та політ для полегшення доставлення допомоги», — сказала генерал ВПС Жаклін Ван Овост, командувач USTRANSCOM, під час інтерв’ю Joint Force Quarterly.

31 января, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  