 
«  
  »

Зеленський приїхав до Миколаївської області: зустрівся з прем’єром Данії

Президент Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку до Миколаївської області, де він зустрівся з прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен:

«Робоча поїздка до Миколаївщини. Регіон героїчно витримує всі удари терористів. Під час візиту провів нараду щодо поточної ситуації в області».

Зеленський повідомив, що обговорив оперативну ситуацію на півдні України, а також наслідки ракетних і дронових атак окупантів.

Також розглядався стан енергетичної інфраструктури регіону, засоби її захисту й темпи відновлення.

Крім того, мова йшла про відбудову закладів освіти Миколаївщини, довгострокове відновлення економіки регіону й створення нових робочих місць.

Пізніше Зеленський повідомив, що на Миколаївщині провів зустріч з прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен.

30 января, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  