Уоллес: британские танки поступят в Украину до начала лета Как популярная партнерская программа букмекерской конторы 1xBet дает заработать вебмастерам » Зеленський приїхав до Миколаївської області: зустрівся з прем’єром Данії Президент Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку до Миколаївської області, де він зустрівся з прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен: «Робоча поїздка до Миколаївщини. Регіон героїчно витримує всі удари терористів. Під час візиту провів нараду щодо поточної ситуації в області». Зеленський повідомив, що обговорив оперативну ситуацію на півдні України, а також наслідки ракетних і дронових атак окупантів. Також розглядався стан енергетичної інфраструктури регіону, засоби її захисту й темпи відновлення. Крім того, мова йшла про відбудову закладів освіти Миколаївщини, довгострокове відновлення економіки регіону й створення нових робочих місць. Пізніше Зеленський повідомив, що на Миколаївщині провів зустріч з прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен.