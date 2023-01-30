Западные лидеры опасаются, что время может играть на пользу России

За решением западных лидеров резко изменить тактику и значительно увеличить военную помощь Киеву могут стоять опасения того, что время будет играть на пользу России, пишет Wall Street Journal.

Западные политики полагают, что окно возможностей для Украины не бесконечно, а для того, чтобы переломить ход войны, Киеву необходимо предоставить как можно быстрее более мощное оружие, в том числе боевые танки и системы противовоздушной обороны.

Долгое время на Западе надеялись, что после тяжелой зимы, военных потерь и ухудшения экономической ситуации из-за санкций Москва будет стремиться свернуть конфликт и начнет искать возможности для установления мира.

Однако этот расчет, похоже, не оправдался: близится первая годовщина начала вторжения России в Украину и Москва, несмотря на понесенные потери и введенные санкции, похоже, намерена развернуть новое наступление в Украине.

Теперь ряд западных лидеров полагает, что Кремль, готовый продолжать мобилизацию, может выиграть, придерживаясь тактики длительного военного конфликта.

Возможно, в Кремле рассчитывают, что со временем население Европы и США будут все с меньшим энтузиазмом поддерживать усилия правительств по оказанию помощи Украине. К тому же, в некоторых странах за это время могут смениться лидеры и правительство.

Как подчеркивает издание, на Западе пока не видят никаких признаков того, что Кремль задумается о сворачивании конфликта из-за санкций. Также западные политики понимают, что Россия обладает довольно большими ресурсами, чтобы наладить производство оружия без использования западных технологий, а также провести новую волну мобилизации, пишет WSJ.