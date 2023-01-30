 
«  
  »

За добу ЗСУ знищили 490 окупантів, чотири танки та три бронемашини

знищена російська техніка
За час повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні 126,6 тис. окупантів, 3201 танк і 6369 бронемашин

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Від 24 лютого 2022 року до 30 січня 2023 року РФ втратила:

  • особового складу ‒ близько 126 650 (+490) осіб,
  • танків ‒ 3201 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6369 (+3) од,
  • артилерійських систем – 2196 (+1) од,
  • РСЗВ – 453 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 221 (+0) од,
  • літаків – 293 (+0) од,
  • гелікоптерів – 284 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1947 (+0),
  • крилаті ракети ‒ 796 (+0),
  • кораблі/катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5041 (+4) од,
  • спеціальна техніка ‒ 199 (+0).

Нині остаточні дані уточнюються.

30 января, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  