Американська акторка Ліза Лорінг, найбільш відома в ролі Венсді у серіалі «Сімейка Адамс» (1964), померла від інсульту у віці 64 років.

Про це сповіщає Dailymail.

Повідомляється, що її близька подруга Лор Джейкобсон поділилася новиною про смерть акторки в Facebook, сказавши, що Лорінг померла в суботу,28 січня, після того, як її відключили від апарату життєдіяльності.

“З великим сумом повідомляю про смерть нашої подруги Лізи Лорінг. Чотири дні тому вона перенесла ішемічний інсульт, викликаний курінням і високим тиском. Ліза була на апараті 3 дні. Вчора її родина прийняла важке рішення відключити його – минулої ночі вона померла”, – коментує Джейкобсон.

Джейкобсон поділилася: “Вона вписана в гобелен, який є поп-культурою, і завжди в наших серцях, як Венсді Адамс”.

Окрім того, Лорінг також зіграла ролі в “Дівчині з U.N.C.L.E.”, “Острові фантазій” і “Барнабі Джонс”.