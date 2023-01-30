В Україні зріс рівень споживання електроенергії, однак аварійні відключення поки не застосовують

Про це повідомляє Укренерго.

За даними компанії, споживання електроенергії 30 січня збільшилось, що є характерним для початку робочого тижня. Дефіцит в енергосистемі значний через пошкодження російськими ракетами низки енергетичних об’єктів, виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання.

Усі обленерго отримали цілодобові ліміти споживання.

«Станом на ранок 30 січня аварійні відключення, які спричинені перевищенням лімітів, поки не застосовувалися», — йдеться в повідомленні.

В Укренерго зазначили, що відновлення об’єктів енергетичної інфраструктури, пошкоджених під час масованої атаки 26 січня, триває.