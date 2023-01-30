Постачання американських танків Abrams в Україну можуть реалізувати наприкінці 2023 або навіть на початку 2024 року, оскільки їх закуповуватимуть у виробника.

Так, обіцяний 31 танк М1А2 не вилучатимуть з військових запасів США, натомість їх закуплять в межах Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI).

Автори статті припускають, що анонсовані постачання американських танків були необхідні для прийняття позитивного рішення канцлером ФРН Олафом Шольцем. Без згоди США спорядити Abrams, Шольц навряд узгодив постачання Leopard.

Тож у Білому домі вирішили оголосити про постачання Києву 31 танка М1А2 Abrams. Водночас машини замовлять у виробника, що збільшить час очікування.

Вони будуть побудовані без захисту з використанням збідненого урану і будуть доставлені наприкінці цього або в наступному році”, – зазначають у матеріалі.

Проте раніше стало відомо, що США постачать в Україну танк M1A2 Abrams, який має значно покращені можливості порівняно з попередньою моделлю M1A1.

Окрім цього, американський лідер Джо Байден оголосив, що Штати розпочинають навчання для ЗСУ на Abrams “якнайшвидше”. Він погодився, потрібен час, щоб спорядити танки на поле бою, водночас термінів не озвучив.