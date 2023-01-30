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Пригожин може мобілізувати ще 50 тис. зеків в Росії

Євген Пригожин
Виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко повідомив, що Пригожин може залучити до ПВК Вагнера ще 50 тис. зеків

Про це він розповів в етері телеканалу «Еспресо»

«Зараз ще зарано говорити про перелом у війні, а саме про перелом ситуації на Бахмутському напрямку. Адже вчора зʼявилась інформація, що окупанти підсилюють свої війська на цьому напрямку. Зокрема перекидають під Бахмут десантників», — розповів Денисенко.

Експерт наголосив, що Пригожин хоче збільшити мобілізацію зеків в Росії

«Ще зарано говорити, що ми пройшли пік діяльності ПВК Вагнера. В Пригожина є ще потенціал мобілізовувати зеків в Росії. Він може мобілізувати понад 50 тис. таких увʼязнених. Питання лише в тому, чи дадуть йому це зробити. Якщо йому не дозволяють це зробити, то тоді про нього почнуть забувати», — додав він

30 января, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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